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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة تسعى لدمج وتطوير 25 مزرعة إنتاج حيواني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:41 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المركز يسعى لدمج ٢٥ مزرعة إنتاج حيواني تابعة لقطاع الإنتاج في 5 مزارع كبيرة متطورة، على غرار مزارع الخدمة الوطنية، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مزارع الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاجها من اللحوم والألبان، وأن تكون مزارع كبيرة متطورة في مناطق موزعة على مستوى الجمهورية.

وقال سليمان، لـ"الدستور"، إنه سيتم إعادة تأهيل جميع المزارع بشكل متطور، مع عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك خطة من الوزارة لرفع كفاءة وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني والتوسع في المزارع وملء الفراغات، وأن خطة وزارة الزراعة للتطوير للثروة الحيوانية تسعى لتدبير التمويل لها بالتعاون مع وزارة الزراعة جهاز الخدمة الوطنية.

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