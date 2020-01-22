رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التأمين الشامل» دورة علمية لأطباء مستشفى التضامن في بورسعيد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:41 ص
مستشفى التضامن
مستشفى التضامن
بورسعيد/شيماء رشاد
طباعة
نظمت مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، دورة علمية تدريبية لأطباء المنظومة الصحية الجديدة، في إطار التطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار دكتور مصطفى شعبان، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن المستشفى نظمت اليوم العلمي الأول لأطباء قسم الباطنة برئاسة الدكتور أحمد أمين، استشاري الباطنة بكلية الطب جامعة بورسعيد، والذي ألقى محاضرة عن الأدوية المتعلقة بالأمراض الكبدية، كما قدمت دكتورة رانيا الشناوي، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية، محاضرة عن التليف الكبدي، بينما قدمت دكتورة بسمة أبو العز، رئيس قسم الجودة، محاضرة عن معايير اعتماد المستشفيات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية تطبيقها.

وأضاف مدير المستشفى أنه اختتمت الدورة العلمية الدكتورة نهلة، من شركة للأدوية لتوضيح كيفية استخدام بخاخات الصدر للأطباء المشاركين، لافتا أن تخلل اليوم العلمي مناقشة بين الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين حول محتوى المحاضرة والرد على كل التساؤلات لدى الحضور حول مواضيع اليوم العلمي.

تضم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، ونحو 28 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل قرابة الـ564 ألف مواطن منذ انطلاق المنظومة، كما تم إجراء 13518 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للتأمين الشامل، بينما بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية 268 ألفا و673 مواطنا، وتم إجراء 164 ألفا و394 فحص طبي كالأشعات والتحاليل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

منذ حوالي 14 ساعة

الباز يكشف فضيحة فبركة الجزيرة واقعة الأسلحة القطرية فى ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

منذ حوالي 22 ساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»