«التأمين الشامل» دورة علمية لأطباء مستشفى التضامن في بورسعيد

نظمت مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، دورة علمية تدريبية لأطباء المنظومة الصحية الجديدة، في إطار التطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.وأشار دكتور مصطفى شعبان، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن المستشفى نظمت اليوم العلمي الأول لأطباء قسم الباطنة برئاسة الدكتور أحمد أمين، استشاري الباطنة بكلية الطب جامعة بورسعيد، والذي ألقى محاضرة عن الأدوية المتعلقة بالأمراض الكبدية، كما قدمت دكتورة رانيا الشناوي، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية، محاضرة عن التليف الكبدي، بينما قدمت دكتورة بسمة أبو العز، رئيس قسم الجودة، محاضرة عن معايير اعتماد المستشفيات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية تطبيقها.وأضاف مدير المستشفى أنه اختتمت الدورة العلمية الدكتورة نهلة، من شركة للأدوية لتوضيح كيفية استخدام بخاخات الصدر للأطباء المشاركين، لافتا أن تخلل اليوم العلمي مناقشة بين الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين حول محتوى المحاضرة والرد على كل التساؤلات لدى الحضور حول مواضيع اليوم العلمي.تضم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، ونحو 28 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل قرابة الـ564 ألف مواطن منذ انطلاق المنظومة، كما تم إجراء 13518 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للتأمين الشامل، بينما بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية 268 ألفا و673 مواطنا، وتم إجراء 164 ألفا و394 فحص طبي كالأشعات والتحاليل.