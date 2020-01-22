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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة السعودية تسترد 22. 0% من خسائرها بالمستهل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:41 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
أكرم عمران
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استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدعم قطاع البنوك والمواد الأساسية، ليعاود مكاسبه بعد تراجعات الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.22% إلى مستوى 8463.06 نقطة، ليربح نحو 15.12 نقطة، وتصدر الارتفاعات سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 4.43%، وتلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 3.55%، كما ارتفع سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.97%.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم مجموعة السريع بنسبة 2.97%، تلاه سهم "الحكير" بنسبة 2.09%، وكان سهم "سيرا" الأنشط من ناحية السيولة بنحو48.57 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 4.28 مليون سهم.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.28%، كما صعد أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، فيما تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.30%.

وكان المؤشر قد أنهى تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأحمر، ليعاود خسائره بعد ارتفاعه بجلسة أمس الأول، وسط تباين أداء القطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعًا 0.29%، فاقدا 24.38 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8،445.33 نقطة.

وانخفضت قيم التداول إلى نحو 3.66 مليار ريال مقابل 3.69 مليار ريال بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات بشكل هامشي إلى 174.82 مليون سهم، مقابل 174.43 مليون سهم بجلسة أمس الإثنين.

وتصدر "بحر العرب" مكاسب السوق الموازية، بارتفاع نسبته 4.54%، واقتصر اللون الأحمر على سهم "التطويرية الغذائية" الذي أغلق متراجعًا 0.13%.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، أغلق مرتفعا بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، بنسبة 0.24% رابحًا 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8469.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.15%، خاسرًا 161.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7356.76 نقطة.

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