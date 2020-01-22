منير أديب: قنوات الإخوان تبث الشائعات لإثارة الفوضى فى الشارع

قال منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية ومن يعملون فيها، يحاولون تشويه التاريخ الحزبي لمصر من خلال الخلط بين الأحزاب ورؤسائها، ونشر حقائق زائفة عن رؤساء أحزاب لهم تاريخهم فى الحياة السياسية المصرية.وأضاف "أديب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قنوات الإخوان تبث الشائعة بها جزء من الحقيقة، من أجل بث سمومهم للجماهير، مؤكدًا أن "الإخوان" تبث السموم لإثارة الفوضى في الشارع.وأوضح الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن المصريين أصبحوا أكثر عمقًا وإدراكًا لما تروج له جماعة الإخوان عبر قنواتها، حتى نظرتهم للجماعة تغيرت بشكل جذري تمامًا فى الآونة الأخيرة نتيجة لفقد الإخوان مصداقيتهم لدى المتلقى.