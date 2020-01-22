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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 7 في حادث مروري بالبحيرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:39 ص
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أصيب 7 أشخاص اليوم الأربعاء، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء حادث اصطدام "توك توك" بسيارة ملاكي بطريق شبراخيت دمنهور، أمام عزبة جمعة.

البداية بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد حادث اصطدام "توك توك" بسيارة ملاكي بطريق شبراخيت دمنهور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من: "محمد عبدالكريم محروس" 20 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر"محمد حمادة سلامة" 16 سنة اشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عصام إبراهيم، 15 سنة مصاب بكدمات بالجسم واشتباه كسر بالفخذ، ومحمد أحمد بدوي 15 سنة، وهاني عيسى حسن الصياد مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد حمادة سلامة، 15 سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى والفخذ الأيسر، وجميعهم من قرية زمزم شبراخيت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج.

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