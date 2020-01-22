رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قاسم حداد يهدي مكتبة الإسكندرية مخطوطات كتابه «طرفة بن الوردة»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:38 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
أهدى الشاعر البحريني قاسم حداد، الفائز بجائزة ملتقى القاهرة للشعر، مكتبة الإسكندرية مخطوطات كتابه (طرفة بن الوردة) الذي صدرت طبعته الأولى عام 2011، وحضر التسليم نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، الدكتور سامح فوزي رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والدكتورة شيماء الدمرداش العقالي مدير مشروع إعادة إحياء كتب التراث، واللواء محمد الشافعي مستشار مدير مكتبة الإسكندرية.

وسلم حداد مسؤولي المكتبة حقيبة جلدية تتضمن مجلدات من بعض نصوص الكتاب مطبوعة في عدة كتيبات مختلفة الأحجام ومجلدة كتبت بخط يد الشاعر، ومعها أسطوانة مدمجة تضمنت رؤية موسيقية للنص قدمها الفنان محمد حداد وكتاب فوتوغرافيا للفنانة طفول حداد تضمنت تأويلات بصرية للنص. والكتاب يقوم على تقاطعات شعرية تفاعلت مع أشعار الشاعر العربي «طرفة بن العبد».

وقال قاسم حداد: "في تلك النصوص التي استبطنتها أو تقمصتها أو تلك التي وضعتها تعويذةً في الحل والترحال، شعرًا ونثرًا ومضاهاة. كلما تقدم بي العمر والتجربة، أصبح هذا الكائن الغامض البعيد أقرب إليّ من حبل الوريد".

وتابع: "يسعدني أن يكون المخطوط ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية نظرًا لما تمثلها تاريخيًا كمنارة للمعرفة وعسى أن أرسي بهذا الفعل تقليدا يحفز المبدعين في العالم على تسليم مخطوطات من أعمالهم لتخلد في هذا الصرح الفريد. ووصف الكتاب قائلًا: هذا كتاب سعيتُ إليه أربعين عامًا وأنجزته في أربع سنوات، وأخشى أن ذلك كله لم يكن كافيًا بعد.

وفاز قاسم حداد بجائزة ملتقى القاهرة للشعر العربي الخميس الماضي بإجماع أعضاء لجنة التحكيم التي ترأسها الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق.

جدير بالذكر أن حداد شاعر معاصر من البحرين، ولد عام 1948، وشارك في تأسيس (أسرة الأدباء والكتاب في البحرين) عام 1969، وشغل عددًا من المراكز القيادية في إدارتها. تولى رئاسة تحرير مجلة كلمات التي صدرت عام 1987م وهو عضو مؤسس في فرقة (مسرح أوال)، ترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية. ومن أعماله الشعرية عزلة الملكات، علاج المسافة، الغزالة يوم الأحد ولست ضيفًا على أحد، البشارة. ومن أعماله النثرية ما أجملك أيها الذئب، وورشة الأمل ونص مشترك مع أمين صالح بعنوان الجواشن، وكتاب فتنة السؤال بالاشتراك مع سيد محمود.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

منذ حوالي 5 ساعات

اليوم.. محاكمة 271 متهمًا فى قضية «حسم 2 ولواء الثورة»

منذ يوم

وزير التعليم عن انتحار طالب «2 ثانوي»: نحتاج بحثا اجتماعيا

منذ حوالي 14 ساعة

الباز يكشف فضيحة فبركة الجزيرة واقعة الأسلحة القطرية فى ليبيا

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»