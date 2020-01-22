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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات بورصات الإمارات بالمستهل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:38 ص
بورصات الإمارات
بورصات الإمارات
أكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات بورصات الإمارات، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض سوق دبي المالية بنحو 0.1%، ليصل إلى مستوى 2852.04 نقطة، خاسرًا 2.88 نقطة.

وتم تنفيذ تعاملات بحجم 7.32 مليون سهم، بسيولة قدرها 25.49 مليون درهم في تلك اللحظات من خلال تنفيذ 245 صفقة، وكان أكثر الأسهم الرابحة سهم أرامكس 1.92%، وجي إف إتش 0.62%، والخليج للملاحة 0.45%، والإمارات دبي الوطني 0.36%.

وتصدر قائمة الخسائر سهم دي إكس بي 2.6%، وإعمار العقارية 0.73%، و"داماك" 0.55%، فيما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.01% إلى مستوى 5184.99 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 2.56 مليون سهم، بسيولة قدرها 7.3 مليون درهم بتنفيذ 114 صفقة.

وارتفع سهم أبوظبي لبناء السفن 14.7%، و"طاقة" 1.1%، والدار العقارية 0.45%.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالية أغلق مرتفعا بنهاية تداولات أمس الثلاثاء، ليعود لتسجيل المكاسب، وذلك تزامنًا مع نمو القطاعات القيادية، وارتفع المؤشر بنسبة 0.14%، بما يُعادل 3.97 نقطة، ليصل إلى 2854.92 نقطة، مُخالفًا الاتجاه السلبي في جلسة أمس.

وتم تداول 73.45 مليون سهم بسيولة وصلت إلى 111.33 مليون درهم، بعد تنفيذ 1566 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 480 ألف درهم إلى 384.50 مليار درهم، مُقابل 384.02 مليار درهم في جلسة أمس.

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.49%، ثم الخدمات بنسبة 0.80%، والبنوك بنسبة 0.23%، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14%، بينما انخفض وحيدًا قطاع العقارات بنسبة 0.18%.

وشهدت 8 أسهم ارتفاعا، كان في مقدمتها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" بنسبة 2%، بينما هبط 16 سهمًا كان في صدارتها مصرف السلام – السودان بنسبة 4.83%.

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