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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:52 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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أثار سؤال خاص بمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجدل بين أولياء الأمور، حيث جاء السؤال اختيار من متعدد كالتالي: "تبرير مرتضى منصور لهزائم الزمالك من الأهلي بسبب السحر الأسود" يعبر هذا عن أسلوب التفكير (الإبداعي _ العلمي_ الخرافي).

في هذا السياق تواصلت "الدستور" مع فتحي أبو طالب كبير معلمي الفلسفة، والذي قال إن هذا السؤال لا يوجد به أي مشكلة، وهو يوجد في المنهج ضمن درس أحد أساليب التفكير الإنساني التي تتضمن التفكير الخرافي.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن السؤال لا يتميز بالصعوبة، وقد تمرن الطلاب على أسئلة تشبهه كثيرًا طوال العام، ولكن خطأ السؤال أنه يمس شخص ما.

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