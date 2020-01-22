«الزراعة» تواصل فحص تقاوي البطاطس المستوردة

واصلت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي ممثلة في مشروع مكافحة العفن البني فحص تقاوي البطاطس المستوردة للزراعة وبطاطس المائدة المعدة للتصدير.وأفاد تقرير لوزارة الزراعة بأن استيراد تقاوى البطاطس يتم طبقًا للقرار الوزاري الأخير، الذي يحدد الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في الاستيراد والمعمول بها في مصر.وأشار إلى منع دخول الرتب المتخصصة التي تكون حساسة بالأمراض والحشرات، وتكون التقاوي المستوردة من مناطق الإنتاج الخالية من الأمراض الحجرية، وبشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوى، وإقرار ما يفيد استيفائها للاشتراطات الحجرية المصرية، وخلوها من الحشرات والأمراض.وأكد التقرير أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.