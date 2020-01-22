بدء تلقي طلبات صغار المربين لتوفير الأبقار المستوردة في مطروح

قال المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة ونائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية، جاري تلقي طلبات مشروع صغار المربيين لتوفير الأبقار المستوردة لأهالي مطروح.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن انطلق المشروع بالتعاون بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز الخدمات بالقوات المسلحة والبنك الزراعي، وذلك لتوفير رؤوس الأبقار المستوردة لصغار المربين بفائدة 2.5% ويتم سداد المبلغ على 6 أشهر.وتابع: أن سعر الرأس 10 آلاف جنيه والأعلاف 5 آلاف جنيه، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وتشجيع صغار المربيين وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم في حياتهم المعيشية.