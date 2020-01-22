ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن "الشلل الرعاش".



بصوت وجسد مرتعشان، ظهر الفنان يوسف فوزي بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، فيما بدا أنه إصابة بمرض "الشلل الرعاش"، وهو المرض الذي جسد الفنان إصابته به في مسلسل "أوبرا عايدة"، مع يحيي الفخراني، الأامر الذي جذب سيلا من التعاطف معه من قبل محبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.1- مرض باركنسون هو اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.2- تبدأ الأعراض تدريجيًّا، وفي بعض الأحيان تبدأ برعشة قد لا تُلحظ في يد واحدة، ثم يتفاقم بمرور الوقت، بالرغم من شيوع "الرعاش"، فإن الإضراب يسبب بطء الحركة بكثرة أيضًا.3- ومن أعراض المرض الارتجاف وبطء الحركة وتصلب العضلات وضعف الوضعية والتوازن، فقدان الحركة التلقائية وتغيرات في الكتابة والكلام.4- ليس هناك علاج لمرض باركنسون، ولكن الأدوية والجراحة والعلاج الطبيعي يمكن أن توفر المساعدة للمرضى وأكثر فعالية بكثير من العلاجات المتاحة للاضطرابات العصبية الأخرى مثل مرض الزهايمر، ومرض الخلايا العصبية الحركية، ومتلازمة باركنسون والتصلب المتعدد.5- من مضاعفات المرض صعوبات في التفكير والاكتئاب والتغيُّرات العاطفية وشاكل في البلع والمضغ والأكل ومشاكل المثانة واضطرابات في النوم6- والأسر الرئيسية من الأدوية مفيدة لعلاج الأعراض الحركية هي ليفودوبا (جنبا إلى جنب دائما مع محفز للدوبامين ومثبط أكسيداز أحادي الأمين وأحيانا أيضا مع مثبط COMT)، منبهات الدوبامين ومثبطات (ماو-ب).7- مرحلة المرض والعمر عند بداية المرض تحدد المجموعة الأكثر فائدة.