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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلمي لـ الأمم المتحدة: تدخل تركيا في ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:45 ص
مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
وكالات
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وجّه رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي رسائل مكتوبة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتضمنت الرسائل إبلاغ هذه الأطراف الدولية بما اتخذه البرلمان العربي في جلسة 15 يناير الجاري من قرار بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا الذي تضمن عددًا من البنود، وهى رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بوصفه انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأن هذا التدخل العسكري التركي يُزيد الأوضاع الليبية تعقيدًا، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار بالمنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

وتضمنت الرسائل إدانة جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات، وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وتطرقت أيضًا إلى ترحيب البرلمان باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، بوصفه خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ودعوة الأطراف كافة الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.

وجدد البرلمان العربي في رسائله التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلًا سياسيًا ليبيًا خالصًا، دون تدخلات خارجية دعمًا لطرف على حساب طرف آخر، إلى جانب دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشئون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.

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