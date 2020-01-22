تصادم في طريق صلاح سالم يشل المرور

تباطأت حركة المرور أعلى كوبري العروبة، صباح اليوم الأربعاء، بسبب وقوع تصادم بين سيارتين وإصابة شخص، في الاتجاه المؤدي لطريق صلاح سالم وأرض المعارض.وتم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير، ويفضل استخدام محور النصر أفضل من محور صلاح سالم في الوقت الحالي.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مصادمة أعلى كوبري العروبة في الاتجاه القادم من مسجد الشرطة ومناطق الفردوس ومتجه إلى طريق صلاح سالم وأرض المعارض.على الفور، تم نشر الخدمات المرورية والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.