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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حريق في شقة سكنية بالعجوزة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:40 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية دون إصابات في منطقة العجوزة.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

ُحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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