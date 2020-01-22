حريق في شقة سكنية بالعجوزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية دون إصابات في منطقة العجوزة.تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.ُحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.