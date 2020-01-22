وزيرة التخطيط: لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حديث لها علي هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرًا لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوي الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية.وأوضحت السعيد، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبير جدا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم علي استخدام التكنولوجيا والتي باتت تعد هي الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.وتابعت وزيرة التخطيط، أن مصر قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات للاستثمار في البنية الأساسية ومنها تطوير شبكة الطرق فضلًا عن الاستثمار في الكهرباء والطاقة، إضافة إلى مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للاستثمار في إفريقيا مما يسهم في جعل مصر سوق واعدة بها رأس مال بشري متميز وشباب، إلي جانب الإجراءات الواعدة التي خلقتها مصر لتجعلها من أفضل الاقتصادات الصاعدة نموًا على مستوى العالم.وأوضحت السعيد، أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية بجانب الاقتصاد المتنوع والموقع الجغرافي المتميز مما يمكننا من التعويل على تلك القطاعات المختلفة.ولفتت وزيرة التخطيط، إلى الإصلاحات التي تمت في قانون الشراكة، إلى جانب إنشاء أول صندوق سيادي مصري استثماري يسهل بقدر كبير الاستثمار ودخول القطاع الخاص المصري والمحلي والإقليمي والأجنبي.يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، كما ألقت كلمة بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا" على هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بلندن.