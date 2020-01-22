أنشطة نصف العام الدراسي في متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

ينظِّم مُتحَف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أنشطة نصف العام الدراسي 2020، وذلك في الفترة من 26 يناير إلى 5 فبراير، ويتضمن النشاط عرضًا تقديميًا، وورش عمل للنشء والطفل تحت عنوان (أصلي عربي).يهدف النشاط إلى التعريف بالاكتشافات والاختراعات العربية، وأسباب ظهورها، ومراحل تطورها وانتشارها في بقعة كبيرة من الأرض. وقد شملت هذه الاكتشافات والاختراعات كل مناحي الحياة العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، والأدبية، والفنية.ويسلط النشاط الضوء على أهمية دراسة التاريخ؛ للتنويه بدوره في تنمية الحاضر وبناء المستقبل، وكذلك للحفاظ على هوية الشعوب وتطورها وحَث الطالب على ضرورة استمداد طاقته من ماضيه العريق، والتمسك بالقيم والمحافظة على التراث العربي.وتضم ورش العمل عددًا من المحاضرات الموجَّهة إلى الطفل والنشء، بالإضافة إلى جولة تفصيلية بمتحف المخطوطات.والجدير بالذكر أن متحف المخطوطات ينظِّم مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمحاضرات خلال فترة إجازة منتصف العام والإجازة الصيفية. كما يحتفل المتحف بالأيام العالمية كيوم المخطوط العربي، واليوم العالمي للمتاحف، واليوم العالمي للغة العربية، وذلك بهدف التعريف بتراثنا العربي المادي واللامادي.