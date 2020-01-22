مقتل عاطل في مشاجرة لخلافات الجيرة في المرج

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطل قتل آخر بسبب خلافات الجيرة في منطقة المرج.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، مفاده تلقى إشارة من مستشفى المطرية التعليمي باستقبالها "أحمد. س"، 34 سنة، عاطل، توفى إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس.انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم التقابل مع شقيق المتوفى "محمود. س"، 31 سنة، عاطل وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى و"رجب. س"، 38 سنة، عاطل، مصاب بجرح سطحي وكدمة أسفل العين اليسرى.وتبين أن ذلك بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتوفى على المتهم بالضرب محدثا إصابته، فأحضر المتهم فرد خرطوش وأطلق عيار خرطوش تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته سلاح ناري - فرد خرطوش-.بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح الناري المضبوط.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.