جامعة حلوان تحصد «ذهبية الجمهورية» لألعاب القوى الحركية

حصل أحمد محمد محمود، الطالب بكلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان، على المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى الحركية، وفاز بالميدالية الذهبية في سباق 800 م فئة طبية T44، وذلك بعد خوض البطولة التي نظمتها اللجنة البارالمبية المصرية.وفاز طالب جامعة حلوان، ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الحركية، والتي أقيمت على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ يناير ٢٠٢٠.تأتي أهمية هذه البطولة في كونها نواة لاكتشاف المواهب وزيادة قاعدة ممارسي رياضة ألعاب القوى، وتشجيع اللاعبين من الشباب ونشر رياضة ألعاب القوى.وتهتم جامعة حلوان بالطلاب أصحاب الهمم، وتسعى لتوفير الدعم المادي والمعنوي لإظهار قدراتهم وتحفيزهم على ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية.