وفد من الكونجرس الأمريكى يزور شمال سيناء

زار وفد يضم 6 من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة والمساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة.وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، إن برنامج الزيارة اشتمل على لقاء محافظ شمال سيناء، وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش فى مجال التنمية الاقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها فى العريش.من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأمريكى بأهمية علاقات التعاون التى تربط مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كل الأصعدة فى ظل ما تبذله مصر من جهود فى مواجهة الإرهاب والإشادة بجهود القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلًا عن توفير كل المتطلبات المعيشية لأهالى شمال سيناء.تأتى الزيارة فى ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.