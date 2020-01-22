انتعاش أسهم أوروبا و«داكس» يسجل مستوى قياسيا

انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدفوعة بجهود الصين لاحتواء فيروس كورونا، الأمر الذي ساهم في تهدئة المخاوف من وباء‭‭ ‬‬عالمي بينما سجلت الأسهم الألمانية التي تتأثر بالتجارة مستويات قياسية.وارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.2% في حين تفوق المؤشر داكس الألماني على نظرائه في المنطقة، بعدما أظهر مسح أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين رفعت ثقة المستثمرين الألمان لأعلى مستوى منذ 2015.وصعد سهم مجموعة بيركلي البريطانية 6% لتتصدر المؤشر "ستوكس 600"، بعدما قالت شركة "بناء المنازل" إنها سترفع العوائد للمساهمين بحوالي 455 مليون استرليني (594 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين.