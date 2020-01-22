«أيام النبيلة عائشة» لـ سارة محمود في معرض الكتاب

صدرت حديثا رواية جديدة بعنوان "أيام النبيلة عائشة" للكاتبة الصحفية سارة محمود، والصادر عن دار الميدان للنشر والتوزيع، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، خلال الفترة من 22 يناير الحالي، حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.وأعربت الروائية سارة محمود عن سعادتها بإصدار روايتها الأولى والتي تعد باكورة أعمالها الأدبية ومشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب مشيرة إلى أن أحداث روايتها مستمدة من قصة واقعية تدور حول حياة عائشة فهمي ابنة علي باشا فهمي كبير ياوران الملك فؤاد الأول وزوجة الفنان الراحل يوسف وهبي.كشفت سارة أنها اعتمدت في روايتها على سرد الأحداث من خلال أسلوب أدبي تشويقي يشرح تسلسلها ببساطة ووضوح دون تعقيد موضحة أن الرواية تتضمن جوانب عديدة في حياة أبطالها ومشاعرهم التي اختلفت مابين الحب والفقد والغيرة والشك والتي وصلت إلى حد القتل.وقالت سارة أن الرواية تلقي الضوء على حياة أشخاص شكلوا تاريخ أصيل بمجالات السياسة والاقتصاد والفن بأنواعه وغير ذلك مما جعلهم يتمتعون بقدر كبير من الشهرة والتأثير في الحياة العامة.منوهة أن زارت قصر عائشة فهمي أكثر من مرة لتأهيل نفسها لمعايشة الأجواء.وتابعت سارة أن حفل توقيع الرواية الجديدة سيكون بمعرض الكتاب يوم الجمعة المقبل 24 يناير في جناح دار الميدان للنشر والتوزيع بصالة 1 B56يذكر أن سارة محمود هي كاتبة وروائية من مواليد القاهرة 1992 تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2015 عملت بمجال الكتابة الصحفية في صحف عدة منها الايجبشن جازيت ولها مجموعة من الدراسات والبحوث المتنوعة حول طبيعة الإعلام الإلكتروني.ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك ظهر اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وذلك بحضور سبعة وزراء وبمشاركة 40 دولة.ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب.ويضم المعرض في دورته الحالية 808 جناحا بزيادة 86 جناحا عن دورة العام الماضي ويشارك 900 دار نشر، مصرية وعربية وأجنبية، فضلا عن 99 وكيلا لدور النشر العالمية بزيادة 153 دار نشر عن دورة العام الماضى، من 38 دولة فيما يشارك في الفعاليات 3502 مشارك.