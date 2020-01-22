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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شعراوي» يوجه بعقد جلسات محاكاة للمتدربين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:30 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الدورة التدريبية التي ستطلقها الوزارة، مطلع الأسبوع المقبل، ستركز على كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي وقانون الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بعمل المحليات، إضافة إلى تنمية وصقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الأزمات والتفاوض.

كما ستتضمن الدورة تقسيم المتدربين لعدة مجموعات عمل لإعداد أبحاث جماعية لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه وجه مركز التنمية المحلية بسقارة، المسؤل عن تنظيم الدورة، بضرورة أن تتضمن الدورة التدريبية ورش عمل يطبق بها الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات من خلال جلسات المحاكاة وإدارة الأزمات وجلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير جهات عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل، وزيادة مساحة التواصل بين المتدربين بعضهم البعض ومع فريق إدارة مركز سقارة والتركيز على العائد من التدريب وتأصيل مبادئ التعلم الذاتي وإدارة المعرفة.

وأوضح شعراوي أن خطة عمل الوزارة الحالية تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتمكينهم من تولي المناصب القيادية للنهوض بالبلاد.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورات وتكريم أوائل الدورة بالسفر إلى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية بها، وذلك لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الإدارة المحلية، وذلك لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة والمجتمع المحيط بهم وبجهة عملهم.

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