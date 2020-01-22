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مصر

«الإسكان» توجه بإنجاز مشروعات الصرف بأعلى كفاءة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:29 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعًا مع المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها، في حضور نواب رئيس الهيئة القومية، ورؤساء الإدارت المركزية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وقطاع التصميمات، والقطاعين المالي والقانوني.

وشدد إسماعيل على سرعة إنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وبأعلى جودة، وكذا رفع كفاءة العاملين بالهيئة، وزيادة قدراتهم، ناقلا تحيات وزير الإسكان لجميع العاملين بالهيئة، وشكره لهم على الأداء الذي قاموا به على مدار السنوات السابقة، وزيادة معدلات الإنجاز.

وأكد ضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين، وشركات المياه والصرف بالمحافظات، أثناء إعداد خطة الاستثمارات السنوية، ابتداء من خطة 20202021 الجاري مناقشتها، مع الأخذ في الاعتبار أولويات المواطنين، وتحسين وضع خدمة الصرف الصحي بالقرى، والحفاظ على المجاري المائية.

فى سياق آخر صرح المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم تكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل الأشجار بواجهة المدينة وزراعة النخيل للحفاظ على المسطحات الخضراء، وجارٍ زراعة النخيل أمام الحى المتميز.

كما قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس حمودة عطية، نائب رئيس الجهاز للمرافق، بإعطاء إشارة البدء لتشغيل شبكة الرى الحديثة لرى جميع المسطحات الخضراء بالمدينة بمياه غير مخصصة للشرب (مياه الصرف المعالجة).

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