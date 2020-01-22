الرئيس اللبناني يلتقي رئيس الوزراء الجديد

التقى الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، حسن دياب، لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب إلى قصر الرئاسة، تمهيدًا لإعلان تشكيل الحكومة.ولبنان بلا حكومة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر بعد احتجاجات عمت البلاد.