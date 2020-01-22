حملة لتمهيد الطرق بمدينة الزينية شمال الأقصر (صور)

نفذت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة لتمهيد الطرق بدء من نجع الساقية حتى شارع حسب الله على مسافة ٧٠٠م، وتم تركيب أغطية لجميع غرف الصرف الصحي في هذه المنطقة.كما تم تمهيد منطقة الصحارى وشارع المرشح بمساعدة الأهالي، تفعيلا لدور الخدمة المجتمعية، قاد أعمال الحملة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحري، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية.أيضا قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي التابعة لمركز ومدينة الزينية بأعمال تمهيد للطريق الرئيسي من نجع سالم مكي وحتى نجع أبوطربوش بمسافة 600 م، وذلك تيسيرا على المواطنين استخدام الطرق نظرا لتعطل عدد من الطرق بسبب أعمال الصرف الصحي.وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية كرم محمود ضاحي، وإشراف كل من سكرتير القرية سامي جاد الكريم، ورمضان حسن مسؤول مركز المعلومات.جاء ذلك بناء على تعليمات العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للاهتمام بالمظهر الجمالي واستمرار أعمال النظافة وتطهير الترع، ورفع المخلفات من الطرق وعلى جانبي الترع.