طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. «برد قارص»

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من برودة شديدة في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، إضافة إلى استمرار النشاط المكثف للرياح مع استمرار حالة عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية.وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 9 إلى 11 درجة مئوية خلال 72 ساعة القادمة.وشدد، على ضرورة توخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات في الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.