سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

أحبطت سلطات الجمارك في مطار القاهرة محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش والأفيون.أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 772 القادمة من سويسرا، تم الاشتباه في راكب سويسري من أصل مصري يحمل 4 حقائب.وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد الاشتباه، وتبين وجود 88 شريط ترمادول و94 جرام حشيش و3 جرامات أفيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه وبتفتيش الراكب ذاتيًا تبين وجود 10 سجائر محشوة بمخدر الحشيش.قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 9 لسنة 2020.