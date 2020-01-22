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مصر

1.5 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية في برج العرب الجديدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:23 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا ولتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وجارٍ تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية والبنية التحتية (مياه– صرف – كهرباء) للمدينة بقيمة حوالي 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدن الجديدة.

وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، وفق بيان، اليوم الأربعاء، أن المدينة شهدت طفرة فى قطاع المرافق والطرق الداخلية ومنظومة فصل الصرف الصحى عن الصرف الصناعى، موضحًا أنه تم خلال 2019 الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية والرئيسية للمجاورة الثانية، وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بالمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية للمجاورات (1 – 2 – 3) بالحي السابع، والطرق الداخلية لـ134 عمارة بالحي الثامن، والطرق الرئيسية بالحي السكني الثامن، وطريق المرور بقيمة 100 مليون جنيه، وجارٍ التجهيز لطرح أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتجميل لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأشار إلى وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة المداخل والطرق الرئيسية وبعض المحاور بالمدينة بتكلفة 455 مليون جنيه، وهي (طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12 كم بتكلفة تقدر بـحوالي 100 مليون جنيه - طريق المدخل الرئيسي بطول 3.5 كم، بتكلفة حوالى 225 مليون جنيه - طريق المدخل الغربي بطول 8 كم بتكلفة تقدر بـ 100 مليون جنيه - المحور المؤدي لمنطقة الجامعات بقيمة 10ملايين جنيه - المحور المؤدي لمنطقة الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون.

وبالنسبة لأعمال المرافق، قال المهندس عصام بدوى: سبق أن تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بنظام (المعالجة الثلاثية) بتكلفة 300 مليون جنيه، لتوفير المياه الصالحة للري وترشيد استهلاك المياه المنقاة، وجارٍ استكمال فصل منظومة الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي بقيمة حوالى 295 مليون جنيه، كما أنه تم طرح أعمال تدعيم شبكة الصرف الصحي وتصريف الأمطار بأغطية GRP وبالوعات أمطار بقيمة 12 مليون جنيه، كما أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ عنبر الطلبمات داخل رافع مياه الشرب بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه لتغذية الحيين الثامن والسادس ومناطق الإسكان الاجتماعي بمياه الشرب النقية، وجارٍ الانتهاء من محطة محولات كهرباء قدرة (370 م. ف. أ.) قابلة للتوسع لجهد (500 ك.ف) بقيمة حوالى 294 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثامن وعمارات دار مصر بالحي الثالث بتكلفة 15مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من ترفيق حوالي 3402 قطعة أراضٍ سكنية مختلفة بقيمة 70 مليون جنيه، وجارٍ استكمال ترفيق 1503 قطع أراضٍ سكنية بقيمة 25.5 مليون جنيه، وجارٍ طرح تنفيذ المرافق لعدد 1449 قطعة أرض أخرى، وجارٍ استكمال تنفيذ المرافق لـ 530 قطعة أرض خدمية بالمحور المركزي الغربي بقيمة 32 مليون جنيه، و344 قطعة أرض صناعية.

وأضاف المهندس عصام بدوي، أنه في قطاع التنمية والخدمات السكانية، تم لأول مرة بالمدينة تشغيل منظومة النقل الداخلي لسيارات التاكسي وسيارات الفان (7) ركاب، وتشغيل خطوط النقل الداخلية الخاصة بأتوبيسات مجلس الأمناء لربط جميع الأحياء بمركز المدينة، وتم التجهيز لنقل موقف سيارات السيرفيس الي الموقف العمومي بمنطقة المحور المركزي، وكذا الانتهاء من تنفيذ 3 مبانى حضانات أطفال، و3 أسواق ثلاثية وسوق تجارية - إدارية بمنطقة دار مصر.​

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