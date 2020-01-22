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سياسي

برلماني: حصر الثروة الحيوانية ينمي إنتاجنا الوطني ويعزز الاكتفاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:20 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن منيا القمح بالشرقية وعضو اللجنة التشريعية، ببدء وزارة الزراعة عمل خريطة شاملة لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بجميع أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن توافر قاعدة بيانات دقيقة يسهل اتخاذ القرار المناسب فيما يخص استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال، وتحسين السلالة لزيادة الإنتاج.

وأضاف، أن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر من أهم القطاعات ذات التميز والامكانيات التنموية الكبيرة، والتي تحقق إنتاجا وطنيا من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تهتم الدولة بتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري لا سيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة.

وأضح، أنه بلغ الانتاج المحلي لعام 2018 من اللحوم نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائلة، بجانب إنتاج 95% من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية، مؤكدا أن أهمية التحقق والتدقيق من البيانات المتعلقة بكافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة ترجع إلى تسهيل مواجهة المشكلات بشكل فوري ووضع حلولها العلمية والعملية السليمة.

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