أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء

سجل سعر الريال السعودي، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل السعر بالبنك الأهلى 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وببنك مصر 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك البركة 4.13 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.فيما سجل السعر ببنك الإسكندرية 4.17 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط السعر طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.