على مدار 21 يوما.. تفاصيل دورة قادة المستقبل بالمحليات

تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الأول من الدورة التدريبية السنوية قادة المستقبل لعدد 81 متدربًا بمركز التنمية المحلية بسقارة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 2512020 ولمدة 3 أسابيع، ومن يجتاز الاختبارات المقررة في نهاية الدورة يتأهل لحضور الجزء الثاني، والذي يستمر أيضًا لمدة 3 أسابيع.وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة، حيث تم اختيار المرشحين من المحافظات إضافة إلى 3 من العاملين بديوان عام الوزارة و9 أفراد من الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT.وأشار إلى أنه تم وضع قواعد عامة للترشح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهي أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل عال ويتمتع بشخصية قيادية قوية، وألا يزيد السن على 45 عاما، واجتياز الاختبار الذي عقده مركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس من العام الماضي للقبول بالدورة وألا يشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالي سواء رئيس حي أو مدينة.