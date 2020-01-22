فضيحة لـ «تميم».. السفير القطري بنيبال متورط في عمليات نصب

فضيحة جديدة لسفراء أمير قطر، تميم بن حمد، هذه المرة في نيبال، فقد كشف موقع ميدل ايست أونلاين، عن فضيحة تورط السفير القطري في نيبال يوسف محمد الهيل، في عمليات احتيال على عمال وافدين لقطر.وأشار الموقع البريطاني، إلى أن السفير القطري جمع ملايين الدولارات من عمليات مشبوهة لتوظيف العمالة في قطر، لافتًا إلى أن 6000 عامل من نيبال دفعوا للسفير أكثر من 5 ملايين دولار للعمل في قطر.واستمرارا لمسلسل ابتزاز العمال الأجانب والوافدين الى قطر، فقد تم التنسيق بين العمال والسفير عن طريق شركة لتشغيل العمال في نيبال، تدعى (سكاي لخدمات ما وراء البحار (SkyOverseas Services)، وبموجب العقد يحصل كل عامل على راتبًا شهريًّا قدره 400 دولار؛ ولكن مع وصولهم لقطر وبدء ممارسة أعمالهم، يتقاضوا راتب لا يتجاوز 100 دولار.يأتي هذا في الوقت الذي صدرت فيه بيانات حكومية في نيبال، تكشف عن وقوع حالات وفاة للعاملين النيباليين في قطر، إذ لقي ما لا يقل عن 1025 عاملًا من نيبال بين عامَي 2012 و2017 حتفهم.