افتتاح فرع جديد لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد غدا

يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس، فرعا جديدا لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار تكثيف الرقابة للجهاز والاستعانة بسيارات الضبطية القضائية فى فروع الجهاز للحفاظ على حقوق المواطن والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات المطروحة فى الأسواق، وذلك بحضور اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.وكان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة وأن حملات الجهاز بكافة فروعه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة، لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلًا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.وطالب عبد المعطى، المواطنين، بالإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، ووجه عبد المعطى، رسالة للتجار ومقدمى الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين، كما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب " المواطن رقيب" 01281661880، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف.