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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المعهد الأمريكي الوطني للصحة، أنه يجرى العمل حاليا من أجل التوصل لمصل مضاد للفيروس الجديد الذي ظهر في الصين، وأصاب المئات وأودى بحياة أربعة أشخاص حتى الآن في آسيا.

وأكد دكتور أنطوني فاوسي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، أن المعهد الوطني للصحة بدأ يتخذ الخطوات الأولى نحو تطوير المصل المذكور.

وأضاف فاوسى، أن الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى تبدأ المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية على المصل وأكثر من عام يتم يكون المصل متاحا بالفعل.

يذكر أن الفيروس الذي تم الكشف عنه للمرة الأولى في أواخر شهر ديسمبر الماضي، أصاب أكثر من 200 شخص وفقا لخبير معين من قبل الحكومة الصينية، وتركزت غالبية حالات الإصابة في الصين غير أنه تم الكشف عن 4 حالات في تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.

ويرجع أصل الفيروس إلى الحيوانات، ويمكن أن ينتقل من إنسان لآخر، وقام غالبية المرضى بزيارة سوق للحيوانات أو الاسماك فى مدينة ووهان الصينية على بعد 700 ميل جنوب العاصمة بكين.

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