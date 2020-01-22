الأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل حكومة لبنان الجديدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، بإعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة الكامل لتعزيز سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي، وفقا للعربية.ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة، أول اجتماعاتها الأربعاء، بقصر بعبدا الجمهوري.ويترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، جلسة الغد، باعتبار أن الجلسات التي تعقد في القصر الرئاسي يترأسها رئيس الجمهورية، في حين يترأس رئيس الوزراء جلسات الحكومة التي تعقد في السراي الحكومي.وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء، وجرى الإعلان الليلة عن تشكيلها رسميا، 19 وزيرا من بينهم سيدة تشغل للمرة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع وهي زينة عكر.