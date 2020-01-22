رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل حكومة لبنان الجديدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:03 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
ياسمين محمود
طباعة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، بإعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة الكامل لتعزيز سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي، وفقا للعربية.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة، أول اجتماعاتها الأربعاء، بقصر بعبدا الجمهوري.

ويترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، جلسة الغد، باعتبار أن الجلسات التي تعقد في القصر الرئاسي يترأسها رئيس الجمهورية، في حين يترأس رئيس الوزراء جلسات الحكومة التي تعقد في السراي الحكومي.

وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء، وجرى الإعلان الليلة عن تشكيلها رسميا، 19 وزيرا من بينهم سيدة تشغل للمرة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع وهي زينة عكر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

نقيب الممثلين يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

منذ حوالي 19 ساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

منذ حوالي 14 ساعة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مشروع تطوير سوق العتبة التاريخى

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

تفاصيل مشروع تطوير سوق العتبة التاريخى

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«هاريز» أصغر عبقرى عمره 3 سنوات

بريطانية تنجب توأمًا بعد إصابتها بسرطان عنق الرحم

«شانيل» تقدم عرض أزياء مستوحى من سنوات مؤسستها في دير الراهبات

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020