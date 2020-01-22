جمارك الأقصر تحبط محاولة تهريب أدوية

تمكنت جمارك مطار الاقصر، من إحباط محاولة تهريب جمركى لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته اللاحقة، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاتة اللاحقة، والقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران رقم 3156 من مطار جدة، اشتبه فى الأمتعة الشخصية للراكب "ح.ح.ع"، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مدير إدارة الفحص بالأشعة.وبتفتيش الحقائب تبين وجود 450 أمبول و95 كيس لاصق للظهر و46 زجاجة دواء و240 كبسول من الأدوية والمكملات الغذائية سنتيرم ونيوميركازول وميثكوبال ونيوروبيون وأنواع مختلفة مخبأة داخل حقائبه بأمتعته الشخصية.وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من إدارة تفتيش الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للراكب.