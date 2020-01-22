رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك الأقصر تحبط محاولة تهريب أدوية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
طباعة
تمكنت جمارك مطار الاقصر، من إحباط محاولة تهريب جمركى لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته اللاحقة، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاتة اللاحقة، والقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران رقم 3156 من مطار جدة، اشتبه فى الأمتعة الشخصية للراكب "ح.ح.ع"، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مدير إدارة الفحص بالأشعة.

وبتفتيش الحقائب تبين وجود 450 أمبول و95 كيس لاصق للظهر و46 زجاجة دواء و240 كبسول من الأدوية والمكملات الغذائية سنتيرم ونيوميركازول وميثكوبال ونيوروبيون وأنواع مختلفة مخبأة داخل حقائبه بأمتعته الشخصية.

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من إدارة تفتيش الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للراكب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس الغامض فى الصين إلى 9 أشخاص

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التعليم عن انتحار طالب «2 ثانوي»: نحتاج بحثا اجتماعيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

منذ حوالي 19 ساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

تفاصيل مشروع تطوير سوق العتبة التاريخى

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«هاريز» أصغر عبقرى عمره 3 سنوات

بريطانية تنجب توأمًا بعد إصابتها بسرطان عنق الرحم

«شانيل» تقدم عرض أزياء مستوحى من سنوات مؤسستها في دير الراهبات

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020