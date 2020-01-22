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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مصادر: البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية 29 يناير بالكاتدرائية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:47 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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كشفت مصادر كنسية أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يستأنف عظته الأسبوعية مساء الأربعاء 29 يناير الجاري بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، أعلن عن إيقاف عظته الأسبوعية قبيل احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأعياد الميلاد لمدة شهر كامل.

وترأس البابا تواضروس الثاني، الأحد الماضي، احتفالات عيد الغطاس المجيد؛ بكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تقليد بابا الكنيسة الأرثوذكسية، حيث اعتاد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلاة عيد الغطاس المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

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