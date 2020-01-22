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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية السعودية»: نأمل فى أن تتوقف قطر عن دعم الإرهاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:46 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
أمينة ذكى
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة تأمل في أن «تغير قطر سلوكها» وأن توقف دعمها للإرهاب، وفقا لما نقله موقع «آراب نيوز».

وأضاف «الجبير»، في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي، أن إيران لا تزال أكبر راعٍ للإرهاب في العالم وأبرزت الاحتجاجات في العراق ولبنان وداخل إيران ضد سياسات طهران.

وفيما يتعلق باليمن، قال «الجبير»: «الحوثيون ارتكبوا جرائم ضد الشعب اليمني، بينما أطلقوا أكثر من 300 صاروخ و100 طائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية».

وأوضح أن المملكة العربية السعودية قدمت 14 مليار دولار للمساعدة في تطوير اليمن.

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