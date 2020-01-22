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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:02 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وشبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 10 15
شبين الكوم 10 15
طنطا 09 15
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 16
مطروح 12 16
السلوم 09 15
سيوة 08 15
بورسعيد 10 15
دمياط 10 15
الزقازيق 09 15
الإسماعيلية 08 16
السويس 11 17
العريش 09 16
رفح 10 15
رأس سدر 11 18
نخل 01 15
نويبع 12 19
طابا 08 15
كاترين 00 11
الطور 11 20
شرم الشيخ 12 20
الغردقة 11 20
مرسى علم 13 19
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 09 17
أسيوط 08 16
سوهاج 08 17
قنا 08 17
الأقصر 10 19
أسوان 09 19
أبوسمبل 09 18
الوادى الجديد 06 19
شلاتين 14 22
أبورماد 13 22
حلايب 16 20
رأس حدربة 16 20.

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