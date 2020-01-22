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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول بقصر النيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:23 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة قصر النيل، حجز عاطل 24 ساعة على ذمة التحريات، على خلفية اتهامه باستغلال الأطفال في التسول.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه باستغلال الصبية من الأطفال في أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته مبلغ مالي، وبصحبته 3 أطفال بحوزتهم مبالغ مالية، وبسؤال المجنى عليهم اعترفوا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول نظير الحصول منهم على مبالغ مالية، مؤكدين أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.

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