الولايات المتحدة ممتنة لإرسال كوريا الجنوبية قواتها إلى مضيق هرمز

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن محادثات هاتفية جرت اليوم، بين رئيس الأركان الكورية المشتركة الجنرال بارك هان-كي ونظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي.وبحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فقد شرح "بارك" لمارك ميلي أثناء المحادثات، خطة الحكومة الكورية الجنوبية المتمثلة في أن تعمل وحدة تشونغهيه بشكل مستقل عن تحالف الأمن البحري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.وأبدى ميلي تفهمه لقرار الحكومة الكورية الجنوبية، معبرا عن امتنانه له.وأعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أنها ستوسع نطاق العمليات لوحدة تشونغهيه البالغ قوامها 300 فرد، التي تؤدي مهمة مكافحة القرصنة في خليج عدن، لتغطي مضيق هرمز وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.وذكرت الهيئة أن رئيسي الهيئتين اتفقا في الرأي على تعزيز الدفاع المشترك على أساس التحالف القوي من أجل دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومتان لنزع السلاح النووي وبناء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.