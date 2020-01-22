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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رحلات غير مدرجة تصل مصراتة عن طريق تركيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:54 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبير سليم
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كشف موقع «إتالين ميليتري ردار» العسكري الإيطالي، عن رصده لرحلات مشبوهة تمت الإثنين الماضي بين مدينة مصراتة الليبية وتركيا.

وبحسب ما نقله موقع «أخبار ليبيا 24»، فأن موقع الرادار الإيطالي أن شركة (Aerotranscargo Boeing 747-412F (ER-BBJ) قامت برحلة من إسطنبول إلى مصراتة وأخرى من مصراتة إلى طرابزون.

وأشار الموقع إلى أنه حوالي الساعة ١٤:٣٤ بتوقيت وسط أوروبا، غادرت الطائرة إسطنبول من مصراتة عندما هبطت بعد رحلة استغرقت ٣ ساعات.

وأوضح الموقع العسكري أنه في الساعة 19:08 بتوقيت وسط أوروبا غادرت الطائرة «الجامبو» مصراتة متوجهة إلى طرابزون في شمال شرق تركيا.

وذكر الموقع أنه لا يعرف ما الذي حملته الطائرة إلى ليبيا، مرجحًا أن هذه الرحلة تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

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