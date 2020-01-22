إيطاليا تنفى التفاوض مع تركيا حول الموارد الطبيعية قبالة ليبيا

نفت وزارة الخارجية الايطالية، المعلومات التي أفادت أنها تتفاوض مع تركيا، حول استغلال الموارد الطبيعية قبالة ليبيا، ضمن إطار اتفاقية التفاهم التي أبرمتها الحكومة التركية مع حكومة الوفاق غير المعتمدة في نوفمبر الماضي حول الصلاحيات البحرية.ووفقًا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية، اليوم الأربعاء، فقد وصفت الخارجية الإيطالية، المعلومات، بأنها «شائعات إعلامية لا أساس لها من الصحة».وأضافت الوزارة الإيطالية، بما تعتبره إيطاليا، ومنذ فترة، هو أن مسألة استغلال موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط يجب أن يُنظر إليها على أنها فرصة يجب اغتنامها من خلال التعاون بين جميع الدول المشاطئة.وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، أن هذا الأمر يتطلب ترسيم الحدود البحرية، عبر التفاوض بين الأطراف المعنية.وختمت بالتأكيد على موقف روما الذي عبّرت عنه في الفترة الماضية، خلال اجتماعاتها، إلى السلطات التركية.