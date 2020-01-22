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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقه 2 طن حديد من مصنع بالتبين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:08 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة التبين حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معه، على خلفية اتهامه بسرقه 2 طن حديد من مصنع.

كان قد ضبطت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين أثناء مرورهم بمحيط السور الخارجي لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ ـ دائرة القسم، عاطل حال استقلاله سيارة "بدون لوحات معدنية، ومطموسة رقمي الشاسية والموتور"، مُحمل عليها كمية من حديد الزهر بإجمالي وزن 2 طن.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اقر بسرقتها من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب "التسلق" بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقر بملكيته للسيارة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء مدير إدارة حراسة الوحدات الخارجية بشركة الحديد والصلب ومقيم مساكن الحديد والصلب، دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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