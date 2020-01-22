ضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه للحشيش فى إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى ضبط أحد تجار المواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش على عملائه، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المخدر، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.البداية كانت بورود معلومات من مصادر سرية للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط أحد العناصر الإجرامية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.بتكثيف التحريات، ورصد تحركات المتهم، وعقب تقنيبن الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة ترويجه المخدر، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.