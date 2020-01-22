السرعة الزائدة وراء حادث انقلاب سيارة بالصف

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوي بمركز الصف بجنوب الجيزة، حيث تبين أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يد السائق أسفرا عن وقوع الحادث، بعدما فقد قائد السيارة السيطرة عليها، مما أدى إلى انحرافها ومن ثم سقوطها.كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ3 مصابين فى الحادث، للوقوف على حالتهم الصحية، لاستدعائهم وسماع أقوالهم، وأمرت بالتحفظ على السيارة وعرضها على مهندس فنى؛ لفحصها وكتابة تقرير عنها.كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى صحراوي الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.