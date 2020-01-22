ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس الغامض فى الصين إلى 9 أشخاص

أعلنت السلطات في الصين عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب الفيروس الغامض الذي اجتاح البلاد إلى 9 أشخاص، وذلك وفقًا لخبر عاجل لقناة العربية.وتعيش الصين حالة من الفزع والقلق بعد إعلان السلطات الصينية عن انتشار فيروس غامض في البلاد، شبيه لفيروس الالتهاب الرئوي، ينتقل بين البشر، وليس من الحيوانات للبشر فقط، كما كان معلنًا في السابق، ما يثير مخاوف عديدة من انتشار العدوى على نطاق أوسع، خصوصًا في ظل الفشل في تحديد نوع الفيروس الجديد ومدى خطورة انتشاره.وأعلنت السلطات أن عدد المصابين بهذا الفيروس قد وصل إلى 400 حالة إصابة في المجمل، منها 9 وفيات، آخرها كان في مدينة ووهان وسط البلاد، لافتًا إلى أن المرض انتشر في مدن جديدة في الصين وأن عدد الضحايا قابل للارتفاع.