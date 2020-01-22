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الصحة

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:07 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
وكالات
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أوردت مجلة "Men’s Health" أن التثدي لدى الرجال ينقسم إلى نوعين، هما: زائف وحقيقي، موضحة أن التثدي الزائف يعني أن الثدي المتضخم يتألف من أنسجة دهنية بسبب البدانة الناجمة عن التغذية غير الصحية وقلة الحركة.

التثدي الحقيقي فيعني تضخم الثدي بسبب تضخم أنسجة الغدة، والذي غالبا ما يرجع سببه إلى تغير هرموني، أي تراجع هرمون الذكورة "التستوستيرون" وزيادة هرمون الأنوثة "الأستروجين"، وذلك بسبب الأدوية المحتوية على الأستروجين أو المواد، التي تساعد على بناء العضلات.

كما قد يشير التثدي الحقيقي إلى الإصابة بورم خبيث أو سرطان، خاصة إذا كان مصحوبا بآلام بالثدي أو في حالة وجود عقد أو إفرازات من حلمة الثدي.

لذا يجب على أية حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التثدي وعلاجه وذلك بواسطة اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة بالنسبة للتثدي الزائف أو الخضوع للجراحة بالنسبة للتثدي الحقيقي.

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