توصل باحثون من جامعة جلاسكو الاسكتلندية إلى تركيبة من المكملات الغذائية تزيد حرق الدهون بعد أداء التمارين، وبذلك تحقق محاولات التخسيس أهدافها بشكل أسرع.ولا يتطلب تناول هذه المكملات حمية غذائية معينة «رجيم»، وإنما ممارسة التمارين وتناول الكبسولات التي تتضمن أليافًا مستخلصة من البصل والأرضي شوكي «الخرشوف»، والثوم، والشيكوري «نوع من الحبوب يشبه القهوة ولا يحتوي على الكافيين».وبحسب دورية «ميتابوليزم» توفر هذه التوليفة من الألياف عناصر كيميائية، أهمها مادة «إينولين» تزيد قدرة الجسم على حرق الدهون بعد النشاط البدني، وبالتالي يفقد الجسم الوزن الزائد بمعدل أسرع من دون اتباع حمية غذائية معينة.وتساعد هذه النوعية من الألياف، والتي يشار إليها بـ «IPE» على كبح الشهية، وتقليل الرغبة في استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.