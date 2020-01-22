الشرطة الألمانية تعمل على إبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء أمس الثلاثاء، أن خبراء المفرقعات بدأوا إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).وذكرت شرطة برلين في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشكر كل من يعنيه الأمر لتفهمه، وسنبلغ بموعد الانتهاء من إبطال مفعول (القنبلة)».وتم تحويل حركة المرور في الشوارع المحيطة بالمنطقة.